Trump, attacco ad Obama: "Io spiato, è nuovo Watergate"

MILANO, 4 MARZO - Nonostante le difficoltà di questi ultimi giorni a causa del presunto scandalo Russiagate, Donald Trump rilancia la propria invettiva nei confronti degli avversari politici, con un attacco social mattutino nei confronti del presidente uscente Barack Obama: «Ho appena scoperto che mise sotto intercettazione i telefoni della Trump Tower poco prima della vittoria. Nulla è stato trovato, questo è maccartismo».

Il presidente Trump si è scagliato in maniera durissima con una serie di tweet, citando in particolare il cosiddetto maccartismo, alludendo addirittura agli anni ’50 sulla presunta caccia alle streghe americana firmata dai repubblicani per stanare l’allora grande potenza della Russia sovietica.

Trump prosegue senza sosta: «Quanto è caduto in basso il presidente Obama per decidere di intercettare i miei telefoni durante il sacro processo elettorale. Questo è il Nixon/Watergate». Nel mirino di Trump vi sarebbero anche i presunti rapporti della precedente amministrazione con Sergey Kislyak, ambasciatore russo negli Stati Uniti, al centro del Russiagate per gli incontri con Jeff Sessions, ministro della Giustizia finito nella bufera negli scorsi giorni. Trump rispedisce così al mittente le accuse dei democratici, nell’ambito di un caso che infiamma le vicende politiche a stelle e strisce.

Secondo Trump, «Sessions è stato alla Casa Bianca per 22 volte, 4 solo nell’ultimo anno. Il primo incontro tra Sessions e l’ambasciatore è stato organizzato dall’amministrazione Obama nell’ambito di un programma di educazione per 100 diplomatici».

Secondo Usa Today, oltre a Sessions, almeno altri due consiglieri della campagna di Trump finirono a colloquio con l’ambasciatore russo a margine di una convention repubblicana a luglio, in quel di Cleveland. A ciò si aggiungerebbe anche l’incontro con Jared Kusher, consigliere e genero del tycoon, avvenuto tuttavia dopo le elezioni. La Casa Bianca ha precisato che l’incontro avrebbe avuto una durata di 20 minuti e che da allora i due non si sarebbero mai più rivisti.

foto da: infooggi.it

Cosimo Cataleta