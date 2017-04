Trump: Bannon rimosso dal Consiglio di sicurezza nazionale

WASHINGTON, 05 APRILE - Alcuni media americani, citando fonti della Casa Bianca, hanno diramato la notizia che Stephen Bannon è stato rimosso dal Consiglio Nazionale per la Sicurezza, organo che influenza le decisioni del presidente degli Stati Uniti in questioni come il terrorismo, la politica internazionale per garantire la sicurezza.

La decisione è avvenuta dopo le critiche sul ruolo assegnato a Bannon, consigliere più fidato del presidente Trump, ma anche fautore di istanze di estrema destra. Trump ha illustrato le modifiche alla struttura del Consiglio per la Sicurezza Nazionale in un memorandum di sette pagine pubblicato il 4 aprile. Secondo gli analisti, i cambiamenti riportati nel documento, sono atti a rendere più bilanciato l'approccio dell'amministrazione alla politica estera mostrando una conquista per la corrente moderata assunta da Ivanka Trump, figlia del presidente, la quale ha assunto, da una settimana, una posizione rilevante all’interno dello staff presidenziale.





immagine da: politico.com

Caterina Apicella