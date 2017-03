Trump chiede indagini al Congresso sulle presunte intercettazioni di Obama

ROMA, 5 MARZO - "Il presidente Trump chiede che come parte delle indagini sulle attività russe, il Comitato dei servizi del Congresso eserciti la propria autorità di sorveglianza per accertare se vi sia stato un abuso dei poteri di indagine dell'esecutivo nel 2016" queste le parole del portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato su Twitter l’ex presidente Barack Obama di aver intercettato le sue telefonate dalla Trump Tower prima delle elezioni dello scorso 8 novembre.

L’ autorizzazione di un’eventuale intercettazione ai telefoni di Trump sarebbe partita dall’ordine di giudice federale, al quale il Dipartimento di Giustizia avrebbe dovuto presentare sufficienti prove per dimostrare un possibile reato o una possibile attività come agente per conto di una potenza straniera, a seconda che la supposta indagine fosse criminale o di intelligence. Diversi membri dell’amministrazione Obama hanno negato categoricamente che l’ex presidente avesse ordinato le intercettazioni, e anche solo che fosse in suo potere farlo. "Non c'è stata alcuna attività di intercettazione nei confronti di Donald Trump", ha assicurato inoltre l'ex numero uno dei servizi Usa, James Clapper, che ha ricoperto la carica di Director of National intelligence fino a poche settimane fa.

Alcune testate giornalistiche tra cui Guardian e Politico hanno ricondotto l’accaduto ad un possibile intervento proveniente dalla trasmissione radiofonica di Mark Levin, noto commentatore di destra, che esortava il Congresso ad avviare un'inchiesta non "su teorie complottiste riguardo a presunte interferenze russe nelle elezioni per aiutare Trump" ma sul tentativo dell'ex presidente di portare a termine "con tattiche da stato di polizia un silenzioso colpo di stato". Levin ha parlato dell’argomento la sera del 2 marzo, ma le sue affermazioni sono state riprese ieri dal sito di estrema destra Breitbart News, uno dei siti di news più vicini a Trump.

Le accuse di Trump arrivano mentre i suoi collaboratori stanno tentando di reagire alla valanga di indiscrezioni sulle indagini in corso non solo sulle interferenze russe nella campagna 2016 per la Casa Bianca, ma anche sui potenziali legami tra la campagna del miliardario e il Cremlino. Anche su questo punto il neopresidente ha con più di una frecciatina velenosa su Twitter riferito i trapelamenti di informazioni come a carico di Obama. La vicenda ad ora ha dato vita a una una serie di indagini del Congresso e alla richiesta di nominare un procuratore speciale.