Trump chiede un miliardo di dollari per i primi 100 chilometri del muro

WASHINGTON, 28 MARZO – L'amministrazione Trump ha chiesto formalmente 1 miliardo di dollari per i primi 99,7 chilometri di muro con il Messico «per fermare l’arrivo degli immigrati». Lo fa sapere la Cnn citando documenti del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale. I fondi, rientranti in un supplemento del bilancio del 2017, serviranno per le riparazioni di 22 km di infrastrutture già esistenti al confine e per la costruzione di ulteriori 77,2 chilometri di muro nuovo.

Il presidente repubblicano è inarrestabile nel mettere in pratica i punti della sua campagna elettorale, riguardo all’immigrazione oltre al discusso e ritirato ‘muslim ban’, si ricordi che Trump ha già firmato un altro ordine esecutivo per tagliare i fondi alle cosiddette “sanctuary cities”, cioè le città che scelgono di non considerare come reato l’immigrazione clandestina.



La notizia della richiesta formale dei fondi arriva mentre Trump sta per stravolgere la riforma ambientale statunitense promossa da Obama: per oggi è prevista infatti la firma di un ordine esecutivo che metterà fine almeno a sei misure contro il cambiamento climatico, con l’obbiettivo di potenziare la produzione energetica e creare nuovi posti di lavoro. Tra queste è presente anche la direttiva che regola le emissioni inquinanti e l’obbligo a tutte le agenzie governative di attivarsi per fronteggiare il problema.



Intanto la scorsa settimana Trump ha anche dato il via libera alla costruzione dell’oleodotto Keystone XL, contestatissima infrastruttura della TransCanada che era stata bloccata dall’amministrazione Obama.

Maria Azzarello