Trump, combattiamo uniti contro l\' oppressione degli innocenti e delle donne

NEW YORK, 21 MAGGIO - Il presidente Usa, Donald Trump, oggi pomeriggio a Riad, in Arabia Saudita, farà un discorso al mondo musulmano, davanti ai 50 leader musulmani in occasione dell’incontro con il Re.

Secondo alcune anticipazioni diffuse dalla Casa Bianca, è stato possibile leggere alcuni estratti dell'attesissimo discorso: "Questa non è una lotta tra le diverse fedi, sette o civiltà. Questa è una lotta tra criminali barbarici che cercano di annullare la vita umana e le persone di tutte le religioni che cercano di proteggerla. Questa è una lotta tra il bene e il male".

Il tycoon ha poi proseguito: " Dobbiamo restare uniti contro l'uccisione di musulmani innocenti, l'oppressione delle donne, la persecuzione degli ebrei e il massacro dei cristiani. I leader religiosi devono lanciare un messaggio chiaro". Stando a quanto si apprende, per Trump "Le barbarie non porteranno nessuna gloria, e la pietà al male non porterà nessuna dignità. Se scegliete la via del terrore, la vostra vita sarà vuota, la vostra vita sarà breve a la vostra anima sarà condannata".

Nel mentre, per Trump non si è ancora spenta la

bufera relativamente alle indagini del Russiagate. Nel mirino dell’FBI ci sarebbe anche Jared Kushner, genero di Trump nonché stretto consigliere della Casa Bianca. Il caso Russiagate ha subito smosso le critiche del partito democratico Usa: “E' il presidente più pericoloso della storia americana. Se ne deve andare”, dichiara Tom Perez (presidente del partito democratico). Molti infatti sperano e auspicano l’impeachment del presidente per la vicenda Russiagate, un obiettivo non facile data la maggioranza che il partito democratico gode sia alla Camera che al Senato. A prendere le distanze da Trump è anche il fondatore di Twitter, il quale durante l’intervista al New York Times ha dichiarato: “Mi dispiace per aver contribuito alla vittoria elettorale di Donald Trump, probabilmente senza Twitter non lo sarebbe diventato”.

Tralasciando le presunte preoccupazioni di Trump, oggi c'è grande attesa per l discorso che Trump sosterrà davanti a 50 leader musulmani. I principali temi saranno dunque la lotta al terrorismo, l’invito rivolto ai paesi musulmani di combattere il fenomeno della radicalizzazione jihadista, nonché fermare il flusso di ritorno dei foreign fighter in America e in Europa.

Daniele Sorrentino

Immagine da:Independet.co.uk