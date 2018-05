Trump confida a Macron che gli USA usciranno dall\'accordo con l\'Iran

WASHINGTON, 8 MAGGIO - L'annuncio ufficiale arriverà alle 20 (ora italiana) ma Donald Trump l'avrebbe già confidato a Emmanuel Macron: gli Stati Uniti d'America usciranno dall'accordo sul nucleare firmato con l'Iran.



A rivelarlo è il New York Times, secondo cui questa mattina il Presidente americano avrebbe telefonato al suo corrispettivo francese per informarlo della decisione. Gli USA non si limiterebbero a riattivare le sanzioni pre-accordo, ma ne avrebbero ulteriori da applicare a Teheran.



A firmare l'accordo nel 2016 furono anche Russia, Cina e Unione Europea. Quest'ultima, tramite una portavoce della Commissione, ha ribadito la fiducia verso il patto: "Per noi quell'accordo funziona, va mantenuto e preservato". Il presidente iraniano Hassan Rohani ha fatto sapere che Teheran rimarrà fedele all'intesa, se confermata dagli altri firmatari.



Quali sarebbero le conseguenze per l'Iran, se gli USA decidessero di tirarsi fuori dagli accordi? Con nuove sanzioni americane l'economia iraniana si ritroverebbe in difficoltà, soprattutto se venissero colpite le esportazioni di greggio. Il mercato petrolifero, tuttavia, è in crisi e con il ritorno delle sanzioni andrebbero persi circa 500mila barili di petrolio: ciò comporterebbe un ennesimo rialzo nei prezzi.



Da non escludere l'ipotesi di una corsa al nucleare nel Medio Oriente: Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar sarebbero pronte a sviluppare l'arma atomica, se Teheran ricominciasse le sperimentazioni.



Va segnalato che la CNN smentisce il New York Times e afferma che, secondo i loro informatori, Trump deciderà di rimanere all'interno dell'accordo sul nucleare iraniano.

fonte immagine nytimes.com



Danilo De Rosa