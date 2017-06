Trump contro la Nord Corea dopo la morte di Warmbier: "Pyongyang regime brutale"

CATANZARO, 19 GIUGNO 2017 - Il Presidente degli Stati Uniti d'Amercia, Donald Trump, si scaglia con parole dure nei confronti del regime di Pyongyang, dopo la morte dello studente americano Otto Warmbier, lo studente arrestato in Corea del Nord a gennaio del 2016 e scarcerato una settimana fa.

"Cose brutte" accadono in Corea del Nord, un regime "brutale", ma "almeno è morto a casa dai suoi genitori", dichiara Trump in un commento alla notizia durante un evento alla Casa Bianca.

Successivamente, in un comunicato, il Presidente ha espresso le "più profonde condoglianze" alla famiglia. "Non c'è nulla di più tragico per un genitore che perdere un figlio nel fiore degli anni. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla famiglia e agli amici di Otto e a tutti coloro che lo amavano".

La "tragedia di Otto - aggiunge Trump - rende più intensa la determinazione della mia amministrazione per prevenire queste tragedie che accadono a persone innocenti da parte di regimi che non rispettano le leggi e la decenza umana più basilare".

"Ancora una volta - conlcude la nota di trump - gli Stati Uniti condannano la brutalità del regime Nord Coreano e piangono la sua ultima vittima".

Daniele Basili

immagine da lanuovaecologia.it