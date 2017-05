Trump in vaticano. stretta di mano con Papa Francesco, la diretta video

ROMA, 24 MAGIO - Attesissimo faccia a faccia con Francesco, poi la visita alla Cappella Sistina e alla Basilica di San Pietro Vaticano, Quirinale, incontro con il premier Paolo Gentiloni. La visita di Donald Trump a Roma prevede un'agenda molto fitta, concentrata al mattino fino al primo pomeriggio, quando il presidente americano lascerà la capitale per Bruxelles.

ORE 8.03: Il corteo di auto del presidente americano Donald Trump lasciato Villa Taverna per dirigersi verso il Vaticano dove Trump incontrerà il papa.



Trump è arrivato ieri sera a Roma e dopo aver trascorso la notte a Villa Taverna, nella residenza dell'ambasciatore americano, alle 8.15 sarà ricevuto dal Papa, nel loro primo, attesissimo, faccia a faccia. In Vaticano Trump vedrà anche il segretario di Stato Pietro Parolin e Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati.



In seguito, intorno alle 10, il presidente americano si concederà un momento di relax visitando la Cappella Sistina e la Basilica di San Pietro, insieme con la moglie Melania. Poi la coppia presidenziale si separerà.



Trump, alle 11.15, è atteso al Quirinale per una prima presa di contatto con Sergio Mattarella, con cui è previsto che si intratterrà per una quarantina di minuti. Sarà accompagnato dal segretario di Stato Rex Tillerson. Per l'Italia sarà presente il ministro degli Esteri Angelino Alfano. Mattarella e Trump avranno modo di rivedersi due giorni dopo, a Taormina, in occasione del G7. Successivamente Trump rientrerà a Villa Taverna, dove alle 12.25 incontrerà il premier Paolo Gentiloni. Si tratta del secondo faccia a faccia dopo quello dello scorso 20 aprile a Washington, che avrà ancora più rilevanza proprio in vista del G7 siciliano. Nel frattempo, le due signore della famiglia Trump seguiranno due programmi alternativi.



Melania, alle 11.15, visiterà l'eccellenza dell'ospedale pediatrico vaticano Bambino Gesù. La figlia Ivanka, quasi contemporaneamente, sarà a Trastevere, ospite della Comunità di S.Egidio, dove incontrerà anche un gruppo di donne vittime del traffico di esseri umani. Alle 13.20, Trump e Melania partiranno per l'aeroporto di Fiumicino e mezz'ora dopo l'Air Force One si alzerà in volo in direzione di Bruxelles. La figlia Ivanka, invece, potrebbe trattenersi a Roma e incontrare a Palazzo Chigi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi, ma il programma è ancora da definire.



Ieri il primo corteo presidenziale è sfrecciato dall'aeroporto di Fiumicino (VIDEO) a Villa Taverna (VIDEO), residenza dell'ambasciata americana nel quartiere Parioli. Quaranta circa le auto che hanno scortato il presidente Donald Trump, atterrato poco prima delle 18.30.



