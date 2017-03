Trump, dazi fino al 100% per prodotti Ue

NEW YORK, 30 MARZO- L'amministrazione Usa sta valutando l'introduzione di dazi punitivi del 100% su alcuni prodotti provenienti dall'Unione Europea. Nel mirino dei provvedimenti, fra gli altri, l'acqua Perrier (Nestlè, produttrice anche della San Pellegrino), il formaggio Roquefort e lo scooter italiano Vespa, di casa Piaggio. E' quanto riporta il Wall Street Journal.

Le misure protezionistiche costituirebbero una ritorsione contro il bando Ue sulla carne di manzo statunitense proveniente da bovini trattati con gli ormoni. Dietro la misura anche le proteste dei produttori di carne di manzo americani, che accusano l'Unione di non aver aperto abbastanza i propri mercati alla loro carne non trattata con gli ormoni, come invece previsto da un accordo datato 2009. La mancata attuazione, a detta degli Usa, dell'apertura commerciale promessa dall'Ue, aveva portato il Congresso ad approvare, nel 2015, una misura che facilitava l'adozione di tariffe ai danni dei prodotti europei. L'amministrazione Trump potrebbe dunque introdurre tali dazi in tempi brevi.

Il Wall Street Journal ricorda che misure di tipo protezionistico erano già state promesse da Trump in campagna elettorale e che dunque "il caso della carne fornirà un'indicazione su quanto l'amministrazione intenda essere aggressiva con i partner commerciali".

Il contenzioso Usa-Ue interessa un settore economico, quello della carne, che stando ai dati del dipartimento del Commercio Usa risulta fondamentale per l'economia statunitense: l'esportazione di carne ha un valore di 6 miliardi di dollari annui, con un indotto di 7.6 miliardi che assicura 50.000 posti di lavoro.

foto: lastampa.it

Marta Pietrosanti