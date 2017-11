Trump durante summit Apec, attacca Corea del Nord "Non saremo ostaggi del dittatore"

ROMA, 10 NOVEMBRE - Dopo la visita in Cina, Trump atterra in Vietnam a bordo dell’Air Force One. Il presidente degli Stati Uniti partecipa al summit Apec a Da Nang a cui partecipa anche il leader Russo, Putin.

Qui il primo ha presentato il piano “libero e aperto Indo-Pacifico”, una barriera di contenimento della Cina con India, Australia e Giappone. Trump e Putin, come specificato dalla Casa Bianca, non terranno un incontro bilaterale formale, mentre il Cremlino spiega invece che si sta ancora organizzando un incontro tra i due.

"Non possiamo più tollerare e non tollereremo più barriere commerciali e pratiche inique", ha detto Trump nel suo intervento all'Apec. Nessuno più "si prenderà vantaggi sul commercio con noi, metterò sempre davanti l'America" con negoziati "sempre su base bilaterale con chi vorrà". "Dio benedica la regione Indo-Pacifica, Dio benedica gli Usa", ha scandito Trump concludendo tra gli applausi.

Dal Vietnam il leader americano è tornato ad attaccare la Corea del Nord e le sue pianificazioni nucleari e parlando di Kim Jong-Un, capo di governo nord-coreano, ha dichiarato: "non dobbiamo restare ostaggio delle fantasie contorte di un dittatore di conquista violenta e di ricatto nucleare, per ogni passo che il regime nordcoreano fa verso più armi, è uno verso un pericolo sempre più grande". Tutte le nazioni civilizzate devono "muoversi insieme" e spingere fuori dalla nostra società terroristi ed estremisti.

