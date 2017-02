Trump e la gaffe dell\'attentato in Svezia

NEW YORK, 20 FEBBRAIO - L'elenco delle gaffe e dei fraintendimenti che ruotano intorno alla nuova amministrazione Trump si allunga. Questa volta l’incidente diplomatico riguarda la Svezia.

Nel corso di un comizio avvenuto sabato sera, il presidente americano ha fatto riferimento ad un presunto attacco terroristico in Svezia, verificatosi a pare suo, venerdì scorso. Questo attacco, che però non è mai avvenuto, è probabilmente frutto solo di confusione, infatti Trump, secondo The Guardian, avrebbe scambiato la Svezia (Sweden in inglese) con Sehwan in Pakistan, dove oltre 85 persone sono state uccise in un attentato suicida in una moschea proprio venerdì.

Dopo aver scatenato numerose critiche da parte dell’opinione pubblica, il presidente ha tentato di scaricare il barile sulla rete amica Fox News di Rupert Murdoch, scrivendo dal suo profilo Twitter: "La mia dichiarazione su quanto avvenuto in Svezia si riferiva ad una storia che era stata trasmessa da Fox News sugli immigranti e la Svezia".

Nonostante questo però, il ministero degli Esteri svedese ha chiesto spiegazioni e l'ambasciata a Washington ha fatto sapere di aver contattato a tal proposito il dipartimento di Stato americano. Inoltre l'ex premier svedese, Carl Bildt, ha ironizzato sul proprio account Twitter: "Svezia? Un attacco terroristico? Che si è fumato? Gli interrogativi non sono pochi".

In breve tempo hanno già spopolato anche gli hashtag #LastNightInSweden e #swedenincident.







Giulia Piemontese





(immagine da: elconfidencial.com)