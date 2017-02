Trump: eliminate norme anti-discriminazioni. Le organizzazioni per i diritti: "Passo indietro"

WASHINGTON, 23 FEBBRAIO - L'amministrazione Trump ha deciso di ritirare le linee guida anti-discriminazione varate da Barack Obama. Secondo quanto prevedeva la norma gli studenti transgender avevano la possibilità di adoperare bagni e spogliatoi nelle scuole pubbliche in base alla propria identità di genere e non in base al sesso di nascita.

Non sono mancate le critiche dalle organizzazioni per i diritti civili, come l’organizzazione Human Rights Campaign, associazione che promosse la legalizzazione del matrimonio gay, e che ha definito tale decisione "vergognosa" ed un "crudele attacco", indice del disprezzo del nuovo presidente per la comunità Lgbt. Il dipartimento di Giustizia e quello dell'Educazione, ottemperando al volere presidenziale, hanno inviato una lettera alle scuola pubbliche di tutti gli Stati per informare che la norma ratificata dall’ex presidente Obama creava confusione a livello locale. Nella lettera si legge che "si deve tenere conto del ruolo degli Stati e dei distretti scolastici nella definizione della politica educativa". In tal modo si sostiene che l'accesso degli studenti transgender ai bagni e agli spogliatoi in base all'identità di genere è un tema su cui possono decidere i distretti scolastici e i governi locali, ma non il governo federale. Il governo Trump, così, ha dato sostegno agli Stati retti da governi repubblicani che reputavano tale norma una minaccia, poiché essa aveva la possibilità di bloccare i fondi federali alle scuole che non l'avessero rispettata. Una la decisione ritenuta superiore ai poteri di Obama.

Leggendo la missiva inviata alle scuole, i dipartimenti hanno confermato che il sistema educativo sia garante di tutti, anche di coloro che appartengono alla comunità Lgbt con l’intento di "imparare e crescere in un ambiente sicuro". La decisione di Trump non tange la parte della norma in cui si chiedeva alle scuole di applicare interventi di prevenzione del bullismo. I democratici hanno definito la scelta di Trump un "Passo indietro" e secondo alcuni membri del Congresso: "Ritirare la storica norma del governo Obama per proteggere gli studenti transgender è un duro colpo ai giovani già vulnerabili di per sé".

Nella pratica, però, la decisione dell’amministrazione Trump non avrà un grande impatto, poiché la misura varata da Obama era stata bloccata lo scorso agosto dal giudice federale dello stato del Texas su richiesta di tredici Stati. Tuttavia, inciderà sui dibattimenti ancora in corso.

Caterina Apicella