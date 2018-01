Trump: giravolta pornostar su affaire, non conferma ma non nega

WASHINGTON, 31 GENNAIO - Nuova giravolta della pornostar Stormy Daniels. Non conferma ma non nega l'affaire con il presidente Donald Trump durante il popolarissimo show della Abc, 'Jimmy Kimmel Live', andato in onda subito dopo il discorso sullo Stato dell'Unione.

La star a luci rosse, 38 anni, smentisce l'autenticita' della sua firma sul comunicato diffuso poco prima dell'intervista in cui negava di aver mai avuto una relazione con il presidente. Gioca, quindi, sull'ambiguita': "Non so da dove sia venuto fuori".L'attrice, poi, non risponde alla domanda sull'esistenza di un accordo con i legali di Trump. Secondo quanto aveva rivelato il Wall Street Journal, il silenzio di Stephanie Clifford, questo il vero nome dell'attrice hard, sarebbe stato comprato con 130mila dollari versati da Michael Cohen, legale di Trump, un mese prima delle elezioni presidenziali. Nel 2011, pero', la pornostar aveva confermato al magazine In Touch la relazione, raccontando anche tutti i dettagli del rapporto che sarebbe iniziato nel 2006, ovvero un anno dopo il matrimonio di Trump con la moglie Melania.