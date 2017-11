Trump: in Sud Corea, lo accoglie presidente Moon nella base Usa

SEUL, 7 NOVEMBRE - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e' in Corea del Sud, per la seconda tappa della sua lunga missione asiatica. L'aereo del presidente Usa e' atterrato alla base di Osan, nella localita' di Pyeongtaek, circa settanta chilometri a sud della capitale; e subito dopo il presidente si e' recato in elicottero alla base Usa di Camp Humphreys, dove e' stato accolto dal presidente sud-coreano Moon Jae-in. L'arrivo di Moon a Camp Humphreys, sottolinea l'agenzia di stampa sud-coreana Yonhap, rappresenta uno strappo al protocollo: e' la prima volta che un presidente sud-coreano accoglie un leader straniero fuori da Cheong Wa Dae, la residenza dei presidenti sud-coreani nella capitale.

Il presidente degli Stati Uniti ha quindi passato in rassegna le truppe e assieme a Moon si e' seduto a tavola per pranzare assieme ai soldati statunitensi e sud-coreani di stanza nella base Usa. Trump rimarra' in Corea del Sud due giorni dove il tema principale sara' la crisi nordcoreana. "Oggi e' una giornata storica perche' e' la prima volta che i presidenti di Corea del Sud e Stati Uniti si incontrano in una base militare in Corea del Sud per incoraggiare i soldati", ha dichiarato Moon durante il pranzo con Trump a Camp Humphreys, ringraziando i soldati. "Si dice che i veri amici si vedono nei tempi difficili. Tu sei un nostro vero amico, al nostro fianco durante i tempi peggiori della Corea del Sud".

Nel corso della sua visita in Corea del Sud, Trump non si rechera' nell'area di confine con la Corea del Nord, la Dmz. La Casa Bianca, nel confermare l'assenza della visita ai soldati Usa al confine con il Nord, ha definito la visita alla Dmz "un po' un cliche'". Dopo il pranzo, Trump sara' impegnato in un briefing sulla sicurezza con i vertici militari della base Usa. La crisi missilistica e nucleare nord-coreana sara' il principale argomento di conversazione nelle prossime ore con Moon Jae-in, quando i due capi di Stato avranno un colloquio a Cheong Wa Dae. Trump e Moon hanno stili diversi nell'approccio a Pyongyang: alla retorica dai toni bellicosi del presidente Usa, Moon, definito da Trump "un distinto gentiluomo" in un tweet prima della partenza per Seul, preferisce invece un approccio che comprenda il dialogo con il regime di Kim Jong-un.