Quirinale, Trump ha incontrato il Presidente Mattarella

ROMA, 24 MAGGIO - È iniziato poco dopo le ore 11 di oggi l'incontro tra il Presidente Trump e Sergio Mattarella. Il colloquio tra i due presidenti è durato circa una cinquantina di minuti e il tycoon, accompagnato dal segretario di Stato Rex Tillerson, prima di essere accolto da Mattarella, ha ricevuto gli onori militari nel cortile del Quirinale.

Nessuna informazione sarebbe ancora trapelata in merito agli argomenti affrontati dalle due massime cariche. Secondo alcune indiscrezioni, risulta molto probabile che si sia parlato della situazione in Libia, di terrorismo e delle possibili strategie per contrastare il fenomeno. Temi che verranno approfonditi durante il summit siciliano del G7.

Alle ore 12.25 avrà luogo un altro appuntamento dell'agenda istituzionale di Trump, il quale vedrà il premier Paolo Gentiloni a Villa Taverna. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, avrà modo di rivedere il presidente degli Stati Uniti tra due giorni a Taormina, dove si svolgerà il G7. Nel primo pomeriggio, il presidente americano lascerà la capitale per Bruxelles.

Questa mattina, invece, al termine dell'incontro con il Sommo Pontefice Bergoglio, Trump lo ha ringraziato e poco prima di congedarsi ha affermato che non dimenticherà ciò che il Papa gli ha detto: "E' per me un grandissimo onore essere qui. Non dimenticherò quello che mi ha detto". Papa Francesco, mentre regalava a Trump il medaglione con il ramo di ulivo che unisce la pietra divisa, ha sottolineato l'importanza del gesto: "Questo glielo regalo perché lei sia strumento di pace".

Luigi Cacciatori

Immagine da ilmessaggero.it