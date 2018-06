Trump incontrerà Putin a Helsinki il 16 luglio

WASHINGTON, 28 GIUGNO - L’annuncio è stato dato in contemporanea dal Cremlino e dalla Casa Bianca all’indomani della visita a Mosca del consigliere per la Sicurezza nazionale statunitense John Bolton, dove ha incontrato il Ministro degli Esteri russo Serghej Lavrov e lo stesso Putin proprio per preparare il terreno dell'imminente faccia al faccia tra Trump e Putin, che si terrà nella capitale finlandese tra meno di tre settimane.

La scelta della città fa subito pensare all'incontro che si tenne nello stesso luogo tra l'allora presidente americano George H.W. Bush e il presidente sovietico Mikhail Gorbachev nel 1990, all'indomani del crollo del muro di Berlino. In realtà, secondo quanto riportato da Politico, la scelta di Helsinki è piuttosto pratica: il 15 luglio si giocherà la finale dei Mondiali di Calcio in Russia e la Finlandia è relativamente vicina alla capitale russa.

Fonte immagine: www.media.breitbart.com

Ilaria Bertocchini