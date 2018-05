Trump: indagine su import auto

NEW YORK 24 MAGGIO - Il presidente amerciano Donald Trump ha dato istruzioni al segretario al commercio Wilbur Ross, per avviare un’indagine sulle importazioni di automobili negli Stati Uniti. Secondo quanto dichiarato dalla Casa Bianca il provvedimento verrà posto in essere facendo ricorso alla "Sezione 232" del Trade Expansion Act.

Il Wall Street Journal, nei giorni scorsi, aveva anticipato la decisione del tycoon, ipotizzando che i dazi potrebbero arrivare fino al 25%. Stando alle dichiarazioni di Trump, l’indagine sarebbe motivata da ragioni di “sicurezza nazionale”.

L’annuncio ha avuto delle ripercussioni negative sui titoli delle auto europee. Dj Stoxx ha segnato -1.5 a causa del ribasso dei titoli dei costruttori di auto tedeschi:: Bmw (-2,8%), Porsche (-2,6%) e Volkswagen (-2,2%). Fca, invece, segna un -0,03 contenendo le perdite.

Fonte Immagine: wired.it

Fabio Di Paolo