Trump: la riforma sanitaria americana presto sarà migliore. Obamacare sta per essere sostituita

WASHINGTON, 6 MAGGIO - "Certo che gli australiani hanno una Sanità migliore di quella che abbiamo noi, tutti ce l'hanno. ObamaCare è morta! Ma la nostra Sanità sarà presto ottima".

Questo il contenuto di un tweet del presidente Usa Donald Trump che, dopo l’incontro di ieri con il primo ministro australiano Malcolm Turnbull, aveva sottolineato il fallimento del sistema sanitario Usa ed elogiato quello australiano. Ma Bernie Sanders aveva osservato che in Australia e' prevista la copertura sanitaria universale."L'obiettivo del presidente Trump è raggiungere il risultato giusto, non la rapidità". Lo ha sottolineato la vice portavoce della Casa Bianca, Sarah Huckabee Sanders, rispondendo alle domande dei giornalisti sul testo della riforma sanitaria che abolisce l'Obamacare. Il testo - ha aggiunto - "è una vittoria per il popolo americano, l'obiettivo è abbassare i costi per tutti".La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato la legge che abroga quasi totalmente la riforma sanitaria approvata dall’amministrazione di Barack Obama, meglio conosciuta come “Obamacare”. Il nuovo documento promosso dal presidente Trump è passato con 217 voti contro 213: hanno votato a favore 217 repubblicani, mentre si sono opposti i democratici in modo compatto. Tuttavia, a questi ultimi si sono aggiunti venti repubblicani.La sostituzione dell’Obamacare era stata uno dei punti cardine della campagna elettorale di Trump e uno dei rari argomenti rilevanti su cui era d’accordo con il resto del suo partito. L’Obamacare è stata approvata nel 2010 e considerata di portata storica per aver concesso la copertura sanitaria a milioni di cittadini che prima ne erano sprovvisti. Il percorso della riforma sanitaria di Trump è appena iniziata, il documento deve essere approvato al Senato dove per il presidente sarà più difficile raggiungere i voti necessari.

Fonte immagine il giornale

Claudia Cavaliere