Trump lancia l'ultimatum ai Repubblicani sulla sanitÃ : "Approvare subito o resta Obamacare"

CROTONE, 24 MARZO 2017 - Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha posto la parola "fine" ai negoziati sulla riforma della Sanità, uno dei capisaldi della campagna elettorale del neo presidente.

Donald Trump avrebbe intimato ai deputati repubblicani di votare entro oggi il provvedimento per rimpiazzare l'Affordable Care Act, la riforma sanitaria voluta dal presidente Barack Obama per garantire a tutti copertura assicurativa.

Il monito presidenziale sarebbe stato lanciato dal direttore dell'ufficio bilancio della Casa Bianca, Mick Mulvaney, durante un meeting a porte chiuse con i parlamentari del Grand Old Party (I Repubblicani), al culmine di 24 ore di intensi colloqui con Trump impegnato, in prima persona, nel tentativo di guadagnare il consenso dell'ala più conservatrice del partito, il Freedom Caucus.

Il voto era stato inizialmente fissato per ieri, in occasione del settimo anniversario della firma da parte di Obama della legge simbolo della sua amministrazione. Stando alla conta dei voti, senza le modifiche reclamate dalla destra Gop la legge sarebbe naufragata e, per questo, Trump ha preferito far slittare la votazione e andare alla ricerca di una mediazione.

Intanto ieri Obama è ritornato a difendere la sua riforma. "La realtà è molto chiara: l'America è più forte grazie all'Affordable Care Act", ha dichiarato in un comunicato.

Daniele Basili

immagine da slate.com