Immigrati: Trump lavora ad un nuovo bando sugli ingressi

NEW YORK, 19 FEBBRAIO - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump difende un nuovo bando sugli arrivi nel Paese dei cittadini di sette Paesi a maggioranza musulmana.

“La sicurezza è un diritto civile, e ci batteremo per rendere l'America di nuovo sicura. Vogliamo far entrare chi ama il nostro Paese e rispetta i nostri valori”, ha esordito Trump. La decisione arriva in seguito alle sconfitte subite in tribunale dalla prima versione.

Il nuovo testo dovrebbe consentire l'ingresso in America solo ai possessori della carta verde. Si tratterebbe di una versione del bando “più concisa, semplificata e a prova di giudice". I Paesi interessati dal nuovo bando sarebbero Siria, Iraq, Iran, Yemen Libia, Somalia e Sudan.

"Questa volta avrò la possibilità di lavorare anch'io al decreto sulla sicurezza nazionale, soprattutto nella sua attuazione", ha dichiarato il segretario alla Sicurezza nazionale John Kelly. "Nessuno resterà bloccato nel sistema mentre è in transito, come accaduto con il primo bando", ha proseguito.

Donald Trump si è rivolto ai suoi sostenitori sabato sera durante un grande raduno in Florida, circa lo stile della sua campagna elettorale, assicurando che la sua presidenza va avanti senza problemi e accusando la stampa "disonesta".

Luna Isabella

(foto da ilcorsivoquotidiano.net)