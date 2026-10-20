Trump minaccia il ritiro dall'Europa e attacca l'immigrazione durante un comizio in Kansas

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Durante un comizio in Kansas, Donald Trump ha lanciato un nuovo e preoccupante avvertimento agli alleati europei, legando esplicitamente la presenza militare americana nel Vecchio Continente alla gestione dei flussi migratori. Secondo l'ex presidente, gli Stati Uniti non avrebbero altra scelta che ritirarsi dall'Europa qualora questa dovesse "soccombere all'invasione" dei migranti.

La minaccia del ritiro americano

"Se non troveranno presto la strada giusta, non avremo altra scelta che andarcene", ha dichiarato Trump davanti ai suoi sostenitori, trasformando ancora una volta il tema dell'immigrazione in un cavallo di battaglia della sua retorica politica. Un'affermazione che, se letta in chiave geopolitica, mette in discussione decenni di alleanza transatlantica e il ruolo degli Stati Uniti nella NATO.

L'attacco ai politici di sinistra

Nel corso del discorso, l'ex presidente non ha risparmiato critiche ai cosiddetti "politici di sinistra", accusati di aver "importato milioni di migranti del terzo mondo che sono totalmente incompatibili con i valori occidentali". Una posizione che ricalca temi già affrontati in altre occasioni e che continua a dividere l'opinione pubblica, sia negli Stati Uniti sia in Europa.

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Le possibili ricadute sulle relazioni internazionali

Le parole di Trump arrivano in un momento delicato per gli equilibri globali e potrebbero avere ripercussioni significative sui rapporti tra Washington e Bruxelles. La questione dell'immigrazione resta infatti uno dei nodi più controversi del dibattito politico internazionale e un tema capace di influenzare le decisioni strategiche anche in materia di difesa e sicurezza collettiva.

"Non permetteremo che ciò accada al nostro Paese", ha concluso Trump, ribadendo la linea dura contro l'immigrazione irregolare e confermando la centralità di questo tema nella sua agenda politica.