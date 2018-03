Trump: no transgender nell\'esercito

WASHINGTON, 24 MARZO - Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha emesso un ordine che bandisce le persone transgender dal far parte dell’esercito americano. La misura comprende le persone transgender che hanno chiesto o hanno fatto una transizione di genere: secondo la Casa Bianca mantenere soldati che richiedono un sostanziale trattamento medico presenterebbe un rischio considerevole per l’efficacia dell’esercito.

Inizialmente Trump aveva dichiarato di voler bandire le persone transgender dall’esercito lo scorso luglio, ma erano state emesse sentenze che dichiaravano tale decisione potenzialmente incostituzionale. Decisione invece presa anche se il Presidente ha dichiarato di voler fare eccezione per qualche circostanza limitata.

L’ennesimo cambiamento di rotta del presidente Repubblicano rispetto al predecessore democratico Barack Obama, che aveva permesso alle persone trasngender di dichiararsi tali e far parte delle forze armate statunitensi dal giugno del 2016. In base a questo permesso, le persone transgender già presenti nell’esercito avrebbero potuto continuare a farne parte con effetto immediato, anche dopo una semplice dichiarazione. Per i soldati che avessero voluto cambiare sesso, la Difesa avrebbe coperto i costi medici dell’operazione. Le nuove reclute, infine, avrebbero potuto far parte della difesa dopo 18 mesi dal loro cambiamento di sesso.

Numerosi nel mondo social si sono schierati contro Trump e hashtag come #ProtectTransTroops, #TransRightsAreHumanRights sono diventati subito tendenza, usati anche da star come Miley Cyrus, Demi Lovato, Sam Smith e la regina del pop Lady Gaga.

Anche il generale delle forze armate statunitensi, Joseph Dunfor, si è schierato dalla parte dei transgender, e conferma inoltre che le direttive non sono state ancora recepite dal Pentagono e che per ora la situazione rimane stabile.

Ilaria Bertocchini

Foto: www.differentmagazine.it