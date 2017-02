Trump, nuovi fondi per la difesa: no tagli al welfare, riduzione per la protezione dell\'ambiente

WASHINGTON, 27 FEBBRAIO – I media americani hanno diffuso alcune informazioni riguardo alle linee guida formulate dal presidente Trump, tra queste risulta rilevante l’aumento di spesa per la difesa ed importanti tagli ad altre organizzazioni.

Una drastica riduzione dei fondi colpirà agenzie come quella per la protezione dell'ambiente (Epa), sarà confermato il budget per i programmi di Medicare (programma di assicurazione sanitaria americana disponibile per le persone dai 65 anni in su e per alcune persone al di sotto di quella età che soffrono di particolari problematiche) e di aiuti sociali federali. Secondo quanto riportato dai media, queste proposte appartengono alla bozza delle linee guida del presidente americano. Le agenzie federali avranno il compito di preparare un budget per il prossimo anno che rispetti i dettami presidenziali. Il piano si basa sul raggiungimento di una crescita economica del 2,4%, superiore rispetto alle proiezioni ma al di sotto delle percentuali promesse dal presidente durante la campagna elettorale.

Intanto Philip Bilden, ex ufficiale dell'intelligence militare, scelto per il ruolo di segretario della Marina, ha annunciato di non poter accettare l’incarico poiché non è in possesso dei requisiti dell'ufficio etico del governo, in quanto tale nomina potrebbe danneggiare gli affari della sua famiglia. Non è mancato però il suo sostegno verso il presidente Trump: "Sostengo pienamente l'agenda del presidente e la leadership di modernizzare e ricostruire il nostro corpo della US Navy e dei Marines, e continuerò a sostenere i loro sforzi al di fuori del dipartimento della Marina”.

immagine da: commondreams.org

Caterina Apicella