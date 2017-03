Trump: nuovo stop al muslim ban

WASHINGTON 17 MARZO - La Corte del Maryland ha disposto un nuovo stop alla seconda versione del muslim ban. Non è bastato eliminare l'Iraq dalla lista di paesi "bannati", attualmente sei, per far accettare la nuova versione alle Corti dei vari stati USA. Il bando era infatti stato già bocciato dopo poche ore dalla sua uscita dalla Corte di Haiti.

Il governo ha annunciato attraverso un comunicato stampa che farà ricorso. L'amministrazione Trump passa quindi al contrattacco, rifiutandosi, almeno per il momento, di riscrive un testo di legge modificato solo poche settimane fa. Il precedente muslim ban era stato infatti bloccato, in un primo momento da una sentenza di un giudice di Seattle e successivamente invalidato da una sentenza della Corte d'appelo della California.

La guerra tra le istituzioni statunitensi quindi continua, portando con sè un clima che non sembra certo favorevole per il Tycoon. Con il potere giudiziario contro e il rischio già nelle prossime elezioni di perdere la maggioranza al Congresso, per Trump si prospettano quattro anni veramente complicati.

Giulio Massa

fonte immagine Google Networks