Papa Francesco in Egitto: misure di massima sicurezza in aeroporto

IL CAIRO, 28 APRILE - Aumentate le misure di sicurezza nell'aereoporto per l'arrivo in Egitto di Papa Francesco.

Nonostante il motto scelto per il viaggio del Pontefice "Pope of peace in Egypt of peace", sarebbero stati incrementati ulteriori controlli anche nelle corsie di El-Oruba, strada in cui il Papa dovrà percorrere per ridirigersi al palazzo presidenziale di Ittihadiva.

Per aumentare le misure di sicurezza tutta la zona sarebbe stata controllata con l'aiuto di alcuni cani della polizia addestrati per la ricerca di possibili esplosivi.

Già da qualche giorno ad Al-Azhar, la maggiore università dell'Islam sunnita, sarebbe iniziato il divieto di parcheggio e lo sgombero di tutte le autovetture situate all'interno del perimetro interessato.

Blindata anche la zona del grande imam Ahmad Al-Tayyeb, in cui il Papa parteciperà alla Conferenza internazionale sulla Pace organizzata dell' ateneo islamico.

Durante la visita di due giorni in Egitto, Bergoglio avrà molti incontri col mondo islamico, con la chiesa Ortodossa di San Pietro vittima degli attentati dell'Isis dell'undici dicembre scorso e con le autorità egiziane, occasione in cui il Pontefice incontrerà con il presidente Al-Sisi.

Alessia Terzo

Immagine da franciscoensemble.altervista.org