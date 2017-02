Trump: "Ripristinare il bando". Stasera si riunisce la Corte

NEW YORK, 7 FEBBRAIO - La Corte federale di appello di San Francisco ha convocato per oggi un'udienza per affrontare la questione del bando Trump sull'ingresso dei musulmani in Usa. Sarà lei che dovrà decidere se confermare il blocco del decreto oppure dargli il via libera.

Il presidente ha infatti presentato ai giudici la richiesta per il ripristino, in quanto “da questo provvedimento dipende la sicurezza nazionale”.

L’incontro è fissato per stasera, quando verranno ascoltati i legali del Dipartimento di giustizia, che hanno presentato una memoria difensiva del provvedimento, e quelli degli stati di Washington e Minnesota, che hanno intentato la causa contro il divieto. A questi ultimi due, nelle ultime ore, se ne sono aggiunti anche altri 16, tra cui quelli di New York e della California, tutti hanno presentato un documento contro il bando.

La Corte d'appello dovrà decidere in particolare se il presidente Trump ha ecceduto nella sua autorità e ha violato il primo emendamento della Costituzione americana e la legge sull'immigrazione. Ma dipartimento di Giustizia specifica: “è legale e rientra nell'esercizio dei poteri concessi al presidente per quel che riguarda sia l'ingresso di stranieri negli Usa sia l'ammissione dei rifugiati"



Una volta uscita la sentenza, entrambe le parti potranno impugnarla davanti alla Corte Suprema.

Giulia Piemontese

(immagine da: piccolenote.ilgiornale.it)