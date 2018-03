Trump vieta esercito ai transgender.

WASHINGTON, 24 MARZO - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è finito nuovamente nel mirino della stampa internazionale per aver decretato il divieto d'ingresso ai transgender nell'esercito.

Già lo scorso anno il tycoin mostrò di voler effettuare tale passo, in opposizione alla decisione del suo predecessore, Barack Obama il quale decretò la possibilità di arruolamento per le persone transgender.Dalla Casa Bianca fanno sapere che avere soldati sottoposti a simili trattamenti medici è svantaggioso per l'efficacia dell'esercito.

Fonte immagine: gds.it

Stefano Zaffino