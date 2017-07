Tuffi, campionati Italiani: E Tocci è ancora campione italiano (Foto)

Il tuffatore cosentino fa l'en plein e si aggiudica il titolo anche nel trampolino da 1 metro

COSENZA, 29 LUGLIO - Il cosentino Giovanni Tocci, tesserato con la Cosenza Nuoto e con 'Esercito Italiano, dopo il bronzo ai mondiali di Budapest ed il titolo italiano da 3 metri, conquistato ieri, ha aggiunto oggi al suo palma res anche il tricolore nei tuffi da 1 metro. é lui l'uomo simbolo dei campionati italiani di tuffi che si stanno svolgendo nella piscina di Campagnano, a Cosenza.

Alle fine della seconda giornata questi i podi: negli assoluti maschile da 1 metro, primo posto per Giovanni Tocci, secondo posto per Adriano Cristofori, della società "Carlo Dibiasi" di Roma, tero Lorenzo Marsaglia, canottieri Aniene Roma, negli assoluti femminili da 3 metri, prima pizza per Elena Bertocchi, Canottieri Milano, secona Laura Granelli, Bergamo Nuoto, terza Chiara Pellacani, Fratelli Marconi di Roma. Negli assoluti maschili di sincro titolo italiano a Loris Sembiante e Julian Verzotto, rispettivamente Fiamme Oro e Bolzano Nuoto; assoluti femminili piattafornma sincro, prima Chiara Pellacani in coppia con Noemi Batki, Fratelli Marconi e Triestina Nuoto; secona posizione per Flavia Pallotta, Carlo Diabisi , e Paola Flaminio, della Fratelli Marconi; ultimo gradino del podio per Camilla Tramentozzi, della Dibiasi, e Ilaria Bordoni, della Blu 2006 di Torino. Domani tuffi 1 metro donne, piattaforma uomini , sincro trampolino da 3 metri uomini. Si comincia alle 9,30 con le eliminatorie, nel pomeriggio le finali.