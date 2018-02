"Tulipani", il valore del cinema con il produttore Claudio Bucci

ROMA, 28 FEBBRAIO - Conto alla rovescia per l’anteprima del Film “Tulips” del regista premio Oscar Mike Van Diem, per iniziativa del produttore cinematografico Claudio Bucci (Stemo Production) che, insieme a Tiziana Zampieri, sarà candidato alle regionali Lazio del prossimo 4 marzo 2018 nella lista Energie per L’Italia per Parisi Presidente.

La pellicola co-prodotta da Olanda (Fatt productions), Italia (Draka Production, Stemo Productions) e Canada (Dan Carmody Productions), è stato girato quasi interamente in Puglia ed è sempre pugliese la co-produzione italiana capofila: la Draka Production di Corrado Azzollini.Il film “Tulips”, scritto dallo stesso regista Mike Van Diem e da Peter van Vijk è una storia ricca di passioni, emozioni, paure, colpi di scena, dove la tragedia incrocia l’ironismo: un viaggio nell’Italia meridionale degli anni ’50 e ’80 dove la ricerca e la riscoperta delle proprie origini fa riconciliare con il proprio passato ma anche liberare il potere della vendetta. La protagonista Anna arriva in Italia da Montreal con lo scopo di riportare a casa le ceneri della sua mamma scomparsa, originaria di quella terra. Ma questo suo arrivo in paese le farà scoprire delle verità sconvolgenti e a volte anche bizzarre riguardanti il passato della sua famiglia: l’identità dei suoi genitori e come in passato abbiano dovuto combattere la mafia locale proprio su un campo di tulipani.Nel cast attori dello spessore e del prestigio di Ksenia Solo, Gijs Naber, Lidia Vitale, Giancarlo Giannini, Anneke Sluiters, Michele Venitucci, Giorgio Pasotti, Donatella Finocchiaro, Totò Onnis, Gianni Pezzolla.Le attività cinematografiche sono riconosciute di rilevante interesse generale, anche in considerazione della loro importanza economica e industriale. Una visione della cultura come valore aggiunto, in grado di creare lavoro e attrarre investimenti, non solo turisti.“Il mio programma infatti è avviare importanti iniziative culturali, lavorando anche sull’infrastruttura normativa e tecnica che regola il settore cinematografico, al fine di creare nuove opportunità e lavoro” spiega il produttore Claudio Bucci che ha deciso di mettere al servizio della politica su territorio regionale la sua esperienza e competenza per l'accrescimento e la valorizzazione della cultura italiana. “Come nel lavoro, nella politica e nella vita di tutti i giorni, un uomo deve essere sempre coerente con le proprie idee” ha sottolineato Bucci.Un messaggio importante e significativo per stimolare e incoraggiare il valore del lavoro nell’espressione artistica e consolidare l’impegno che c’è dietro la produzione di ogni film. Per far amare questa industria fondamentale che sa produrre sogni e passioni che ci portano lontano.Il cinema come strumento di conoscenza della realtà sociale, come strumento d’indagine sulla realtà, di testimonianza sociale, di documentazione storica, in grado di affrontare e veicolare temi di grande significato e valore dal punto di vista etico e morale, facendosi portatore di storie che attraversano tutto lo spettro dei generi, degli stili e delle emozioni.La STEMO PRODUCTION S.r.l. è una società di produzione e distribuzione cinematografica nata nel 2002 e rilevata nel 2006 da Claudio Bucci. La linea editoriale si basa principalmente su tematiche sociali affrontate in lungometraggi di vario genere: commedia, dramma e thriller. La capacità della Stemo di finanziare e distribuire i propri film, la rende una società molto dinamica e produttiva a livello internazionale. Negli ultimi anni attraverso le coproduzioni ha creato dei forti contatti che le hanno permesso di ampliare la propria attività nel mercato estero.La società punta ad un cinema indipendente di qualità, non solo dal punto di vista della produzione ma anche della distribuzione, per questo nel 2018 darà vita al festival un film mai visto nel magnifico castello di Montenero Sabino, a pochi chilometri da Roma, per dare spazio ai film europei che non hanno trovato distribuzione.(notizia segnalata da