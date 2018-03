Tumori: ogni giorno in Italia 200 casi provocati da sedentarieta\'

ROMA, 14 MARZO - La sedentarietè è oggi considerata un fattore di rischio oncologico estremamente pericoloso e sottovalutato che provoca il 20% di tutti i tumori. Per questo la Fondazione Insieme Contro il Cancro e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) lanciano la campagna nazionale Con il Pallone della Salute Prendiamo a Calci il Cancro.

Il primo evento si terrà il prossimo 18 marzo in occasione delle iniziative per i festeggiamenti del 120 compleanno della FIGC. In 20 piazze verranno allestiti dei gazebo dove si potrà fare una donazione e ricevere i "palloni della salute". Con i ricavi saranno finanziati progetti di ricerca e di educazione alla prevenzione primaria dei tumori.

"Numerosi studi scientifici hanno dimostrato l'efficacia dello sport nell'evitare diverse neoplasie molto diffuse come quella al seno, al colon-retto o al polmone - afferma il prof. Francesco Cognetti, Presidente della Fondazione Insieme Contro il Cancro -. Non solo, i vantaggi per il benessere sono riconducibili anche in termini di minore incidenza di patologie cardio-vascolari, metaboliche e respiratorie. Tuttavia per avere effetti terapeutici sulla salute di un individuo è necessario svolgere regolarmente un pò di moto. Attualmente solo un italiano su quattro pratica sport in maniera continuativa, mentre il 39% risulta del tutto inattivo. La sedentarietò è quindi un vizio che deve essere combattuto, attraverso apposite campagne, proprio come il fumo, l'abuso di alcol, l'eccesso di peso o il seguire una dieta squilibrata".

"Come Federazione che rappresenta lo sport più diffuso e amato in Italia è nostro preciso dovere promuovere una corretta cultura della salute e della prevenzione - aggiunge il dott. Roberto Fabbricini, Commissario Straordinario della FIGC -. Nonostante gli ultimi dati evidenzino alcuni miglioramenti nel nostro Paese, ancora troppe persone preferiscono guardare il calcio in TV invece che giocarci. Il pallone, che distribuiremo nelle piazze, potrà diventare un efficace strumento per favorire l'attività fisica. Sarà disponibile anche in venti nostri Centri Federali Territoriali sparsi su tutto il territorio nazionale".

Ambasciatore dell'iniziativa Con il pallone della salute prendiamo a calci il cancro è il grande campione Gigi Buffon il quale ha affermato "sono onorato di partecipare a questo nuovo progetto per favorire i corretti stili di vita. Come padre, prima ancora che da professionista dello sport, sono francamente preoccupato nel constatare come l'inattività fisica sia così diffusa. Il fenomeno interessa anche i bambini e gli adolescenti cioè quelli che potrebbero diventare i grandi campioni di domani. Oltre a sostenere la campagna rivolgo quindi un appello a tutti i genitori italiani: incentivate i vostri figli a fare sport".

Le citta' dove il 18 marzo si potranno trovare i palloni della salute sono: L'Aquila, Potenza, Catanzaro, Napoli, Bologna e Ferrara, Trieste, Roma, Genova, Milano, Ancona, Campobasso, Torino e Aosta, Bari, Cagliari, Palermo, Firenze, Perugia, Venezia, Bolzano e Trento. Dopo queste prime iniziative, la campagna proseguirà, sempre nelle piazze, con eventi rivolti agli italiani d'ogni fascia d'età.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.moveandsmile.com