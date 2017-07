Tunisia, approvata la legge contro la violenza sulle donne

TUNISI, 27 LUGLIO - Il Parlamento tunisino ha fatto un enorme passo avanti per quanto riguarda la parità di genere: ha approvato all'unanimità una legge che punisce la violenza e i maltrattamenti sulle donne.

Questo è un provvedimento molto importante soprattutto in un paese in cui la religione ha sempre messo in secondo piano il sesso femminile. La decisione è volta ad eliminare le violenze e i soprusi basati sul genere.

La legge ha quindi l'obiettivo di pareggiare i diritti dei sessi e di garantire alle donne piena sicurezza.

Chiara Fossati

immagine da corrieredellasera.it