Tunisia: no a centri di accoglienza per migranti

TUNISI, 29 GIUGNO - Il ministro degli Esteri della Tunisia, Khemaies Jhinaoui, ha ribadito il no del suo paese alla creazione sul proprio territorio di centri di accoglienza per migranti: “Non possiamo assumerci la responsabilità per l’afflusso di migranti irregolari sulle sponde meridionali dell’Europa ma concordiamo sulla responsabilità per ciò che riguarda i cittadini tunisini”.

Secondo il ministro, la creazione di centri di accoglienza avrebbe come unico effetto quello di spostare il problema dal mare alla terra ferma. Concludendo, Jhinaoui ha ribadito la collaborazione del suo paese con l’Italia e l’Europa nelle operazioni di salvataggio in mare perché "è nostro dovere farlo e fa parte del diritto internazionale".

Fonte immagine: firenzepost.it

Fabio Di Paolo