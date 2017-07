Turchia, 72 docenti in arresto: accusati di "legami con Gulen"

ISTANBUL, 10 LUGLIO - La Procura di Istanbul ha deciso di emettere 72 nuovi mandati d'arresto nei confronti di docenti e dipendenti di due atenei: l’Università del Bosforo e l'Università Modeniyet.

Secondo i documenti divulgati dalla procura, le 72 persone sono accusati di legami con la Fethullah Gülen, ritenuto, da Erdoğan il fautore del golpe militare del 15 luglio 2016. Il dissidente è ricercato dalla giustizia turca, accusato di terrorismo, nonché di guidare la corrente, denominata dal governo turco, Organizzazione del Terrore Gülenista, Fetö. Gülen da tempo risiede negli Stati Uniti, Paese che non ha concesso l'estradizione, non reputando tali accuse veritiere.

Gülen, prima di divenire il ricercato numero uno della Turchia, è stato un alleato del presidente Erdoğan, fino al 2013. La coalizione è giunta al termine dopo lo scandalo riguardante la corruzione. Il presidente turco accusò Gülen di essere l’artefice delle imputazioni di corruzione nei confronti di alcuni membri del partito Akp, Partito per la Giustizia e lo Sviluppo. Le accuse di corruzione sono state avanzate subito dopo che il governo aveva deciso di chiudere molte strutture private dedite all'insegnamento pre-universitario create in Turchia da Gülen. Per magistrati, che, oggi, hanno decretato il mandato d’arresto, i sospetti utilizzerebbero un’applicazione di messaggistica impiegata per scambiarsi informazioni criptate a fini sovversivi.

Immagine da: ilgiornale.it

Caterina Apicella