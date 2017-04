Turchia, esplosione a Diyarbakir: 4 feriti

ANKARA , 11 APRILE - Una nuova forte esplosione è stata avvertita a Diyarbakir, città curda a Sud-Est della Turchia.

La bomba piazzata nei pressi del quartier generale della unità antisommossa di Baglad, sarebbe esplosa intorno alle 10.45 ( 9.45 ora Italiana). Lo scoppio avrebbe inoltre innalzato una colonna di fumo visibile da tutta la zona circostante.

Secondo quanto riportato dalla tv privata Ntv, l' esplosione avrebbe provocato ferite a 4 passanti, uno dei quali risulterebbe in gravi condizioni e avrebbe causato danni ad alcuni edifici e veicoli parcheggiati nel quartiere della città curda.

Al momento non risulterebbero chiare le cause dell'esplosione ma, secondo le prime ricostruzioni non sarebbe escluso un movente politico, infatti tra qualche giorno il paese dovrà votare per un referendum costituzionale che permetterebbe di estendere i poteri del presidente Recep Tayyip Erdogan.

Alessia Terzo

Immagine da youtube.com