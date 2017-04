Turchia: governo chiude Mercy Corps e altre 4 Ong straniere

Istanbul, 13 aprile 2017 - Il Ministero degli Interni turco ha negato il rinnovo della licenza necessaria ad operare nel Paese a quattro organizzazioni non governative straniere, tra cui l'americana Mercy Corps.

L'ambasciatore di Washington ad Ankara, John Bass, ha immediatamente chiesto e ottenuto un incontro con alcuni funzionari ministeriali, che hanno dichiarato che il diniego delle licenze sarebbe stata la conseguenza di attività poste in essere in maniera illegale in collaborazione con associazioni locali.

Sulla questione è intervenuto il vicepremier Veysel Kaynak che ha dichiarato che 48 ONG straniere sono attualmente attive in Turchia. Secondo le sue dichiarazioni "La maggior parte delle ONG straniere lavora in città di confine con la Siria, come Gaziantep e Antakya, ma il fatto che alcune organizzazioni non governative lavorino in città a maggioranza curda con pochissimi rifugiati, come Diyarbakir, è da ritenersi sospetto".

In base a quanto riporta il quotidiano Hurriyet, nel mirino delle indagini del ministero sarebbero finiti trasferimenti di denaro e collaborazioni con persone già segnalate alla polizia per presunti legami con i separatisti curdi del Pkk e con i curdi siriani del Pyd-Pyg.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.telegraph.co.uk