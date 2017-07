Turchia: inizio processo per Cumhuriyet, il giornale anti-Erdogan

ISTANBUL, 24 LUGLIO – Questa mattina avrà inizio, ad Istanbul, il processo contro quotidiano laico di opposizione al presidente Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet.

Tra gli imputati ci sono 19 giornalisti, nonché gli amministratori, che rischiano una condanna fino a 43 anni di reclusione. I giornalisti, 12 dei quali sono incarcerati da quasi 9 mesi, dovranno rispondere alle accuse di “terrorismo” e di legami con il presunto fautore del golpe fallito, Fethullah Gulen, ed il Pkk curdo.

Il processo ha assunto connotazioni ben diverse, diventando uno dei simboli delle intimidazioni alla libertà di stampa in Turchia. Sono sotto accusa alcuni dei più noti giornalisti del Paese, tra cui l'ex direttore Can Dundar, fuggito in Germania, il suo successore alla guida del quotidiano, Murat Sabuncu, l'editorialista e rappresentante turco dell'International Press Institute, Kadri Gursel, il vignettista Musa Kart ed il reporter investigativo Ahmet Sik.

Immagine da: articolo21.org

Caterina Apicella