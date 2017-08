Turchia: arrestato terrorista ricercato per le stragi di Parigi e Bruxelles

REGGIO CALABRIA, 15 AGOSTO 2017 - Gli uomini dell'antiterrorismo turco ad Istanbul hanno arrestato un terrorista dell'Isis, ricercato da tre anni dall'Interpol perchè ritenuto una delle menti delle stragi organizzate dallo Stato Islamico in Europa nel 2015 e 2016.

L'uomo, a partire dal 2014, avrebbe svolto attività di reclutamento e coordinamento di foreign fighters di madre lingua francese per conto del califfato, prima entrare nella lista dei ricercati dell'Interpol a seguito delle stragi avvenute in Francia e Belgio.

Le autorità turche hanno reso noto che il terrorista sarà consegnato alle autorità di Bruxelles. L'uomo, con passaporto belga, si sarebbe recato ad Istanbul a causa di un attentato che l'Isis avrebbe programmato nella metropoli sul Bosforo, sventato negli scorsi giorni dall'intelligence turca, Nell'operazione sono stati arrestati 12 presunti terroristi.

L'uomo aveva lasciato il Belgio nel 2014 per trasferirsi con la famiglia in Siria. Recentemente segnalato a Istanbul, è stato seguito per settimane dalla polizia turca, che ne ha ricostruito gli spostamenti anche attraverso filmati, che hanno permesso di confermarne la presenza a Istanbul per realizzare un attentato.

La conferma dei sospetti turchi è arrivata quando, risaliti al luogo di residenza del terrorista, le autorità hanno scoperto che l'abitazione era condivisa con altri uomini di origine mediorientale precedentemente schedati, nel popoloso quartiere di Fatih.

Daniele Basili

Immagine da getyourguide.com