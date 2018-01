Panico e terrore sull\'aereo, esce di pista e scivola su scogliera

Turchia: Panico e terrore sull’aereo esce di pista, scivola su scogliera All'aeroporto di Trebisonda

ROMA, 14 GENNAIO - Un aereo della compagnia a basso costo turca Pegasus con 162 passeggeri a bordo è uscito di pista questa mattina nello scalo di Trebisonda, nel nordest della Turchia, scivolando lungo una scogliera a pochi metri dalla riva del Mar Nero: tutte le persone a bordo, equipaggio e passeggeri, sono state tratte in salvo.

Il velivolo, un Boeing 737-800, proveniva da Ankara. Non si conoscono ancora le cause della sciagura. Il governatore locale, Yucel Yavuz, ha reso noto che è stata avviata un'indagine, riporta Sky News. L'aeroporto di Trebisonda è rimasto chiuso per diverse ore ed è adesso di nuovo operativo.