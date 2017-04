Turchia, precipita elicottero con a bordo un giudice e tre membri della Commissione elettorale

TUNCELI, 18 APRILE – Un elicottero turco della polizia con a bordo almeno 12 persone, tra membri delle forze di sicurezza e giudici della Commissione elettorale, è precipitato nella provincia sudorientale turca di Tunceli «a causa delle cattive condizioni atmosferiche». E’ quanto si apprende dalla prefettura locale che ha riferito che il segnale dell’elicottero Skorsky è stato perso circa 10 minuti dopo la sua partenza, alle 11.40 locali di martedì mattina (le 10.40 in Italia). Le autorità aggiungono inoltre che sull’elicottero viaggiavano sette poliziotti, un sottufficiale, un giudice e altri tre membri del personale della Commissione.

Sul posto è intervenuta una squadra militare di soccorritori e al momento non si hanno notizie su eventuali sopravvissuti.

La Commissione elettorale è già al centro di critiche e polemiche per presunti brogli elettorali. Durante il referendum costituzionale del 16 aprile ha infatti considerato valide anche le schede non timbrate; scelta motivata dal fatto che diversi votanti avevano segnalato che erano state consegnate loro schede senza timbro. Per l’Osce ciò «ha minato le garanzie contro le frodi». In passato, le schede senza timbro venivano considerate nulle.

La deputata austriaca membro della delegazione di osservatori dell’Osce, Alev Korun, parlando a radio Orf ha detto che, a causa della scelta della Commissione, ora c’è il sospetto «che fino a 2,5 milioni di schede siano state manipolate».



[foto: tgcom24.mediaset.it]

Antonella Sica