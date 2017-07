Turchia, sparatoria sulla spiaggia di un resort: una vittima e quattro feriti

ANKARA, 30 LUGLIO - La scorsa notte un uomo armato di due pistole avrebbe aperto il fuoco in un resort sulla spiaggia di Bodrum, Turchia, provocando una vittima e quattro feriti.

A riferirlo è il giornale Hurriyet. L'episodio si sarebbe verificato tra il Sess Beach Club e il Cilek Beach Club, due villaggi limitrofi che ospiterebbero circa quattrocento persone. La vittima è un ragazzo di diciotto anni, dapprima ferito gravemente poi deceduto in ospedale, che pare lavorasse come fattorino nel resort. L'assalitore, subito dopo aver aperto il fuoco, sarebbe fuggito in auto.

Questo il racconto di Gökhan Balcı, dipendente del club di Çilek che era presente durante la sparatoria: "Una persona è entrata nella nostra struttura e ha chiesto dove fosse il club Sess Beach. In seguito si è allontanata e ha cominciato a sparare a caso". "Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia. Abbiamo vissuto un incubo. Non sappiamo chi è l'aggressore e non sappiamo perché abbia fatto una cosa del genere", aggiunge.

Luna Isabella

(foto da hotspotischia.com)