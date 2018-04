Turchia, spari all\'università: 4 morti. Arrestato assalitore

Eskisehir, 5 aprile - Un assistente ricercatore universitario ha ucciso quattro persone a colpi di arma da fuoco. La sparatoria è avvenuta nel pomeriggio di oggi all’interno dell’università Osmangazi di Eskisehir, nella Turchia nordoccidentale. L’assalitore è stato arrestato poco dopo la sparatoria. Al momento è sotto interrogatorio, si cerca di capire il movente che ha originato il gesto.

Secondo una prima ricostruzione, l’autore dell’attacco ha fatto irruzione nell’ufficio del preside e ha aperto il fuoco contro il vicepreside, il segretario e poi ha sparato ad altri due colleghi. Nessun’altra persona sarebbe rimasta ferita.

Le vittime, identificate dalla Polizia, sono tutte impiegate presso l’ateneo. Da quanto riportano i media locali, si tratterebbe del vicepreside Mikail Yalcin, del segretario di facoltà Fatih Ozmutlu, dell'assistente ricercatore Yasir Armagan e del lettore Serdar Caglak. L’offender aveva come obiettivo quello di colpire il preside della facoltà, che al momento della strage non si trovava in ufficio.

Luigi Cacciatori