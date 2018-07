Turismo: Puglia 9% del Pil

BARI, 4 LUGLIO - L'industria del turismo in Puglia è un importante settore economico, nel 2018, rappresenta secondo le previsioni IPRES sulla base dei dati ISTAT una produzine di circa 6 miliardi di euro tra l'8,5% e il 9,1% del PIL relativo contro il 3,4% del 2006.

In termini di turismo, la Puglia ha beni notevoli: il suo clima, la sua cultura specifica, le sue città, la, sua posizione geografica. Il turismo si è sviluppato molto in Puglia, grazie alle sue bellissime spiagge del Gargano, alle Isole Tremiti e al fascino del Salento. Questa regione è spesso rappresentata attraverso una peculiarità architettonica unica, con i trulli (nella foto: Alberobello) nella Valle d'Itria, tipiche case con tetto conico, risalenti al XVI secolo. (nella foto i trulli di Alberobello)

In Puglia l'architettura è generosa, soprattutto a Lecce, gioiello di stile barocco.

Bari è la città più importante della regione, famosa per la sua Basilica di San Nicola, il suo centro storico, con il caratteristico Borgo Antico.

Se ne discuterà domani alle 17,30 nel padiglione della Regione Puglia presso la Fiera del Levante, in occasione dell’incontro “ Finanza di progetto, agevolazioni e turismo” sostenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Bari che chiamerà in causa tutti gli stakeholder del comparto, sia pubblici che privati, per esaminare le politiche di sviluppo del settore turistico pugliese.

Parteciperanno all’incontro organizzato in partenariato con la società di revisione Deloitte con i patrocini di Regione Puglia, Universita' mediterranea LUM e Autorita' del Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, e in collaborazione con Pugliapromozione.

Si interporranno al dibattito Michele Emiliano presidente della Regione Puglia, Emanuele Degennaro magnifico rettore dell'Universita' LUM 'Jean Monnet', Ugo Patroni Griffi presidente dell'Autorita' del Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale e il presidente dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari Elbano de Nuccio. Saranno presente inoltre tra i i relatori, gli assessori regionali al Turismo Loredana Capone e al Territorio Alfonso Pisicchio.

Luigi Palumbo