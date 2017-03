Turismo,la Regione Calabria lancia il nuovo sito

CATANZARO, 16 MARZO 2017 - E' stato presentato oggi, nella sala verde della Cittadella regionale a Catanzaro, il nuovo portale per la promozione turistica della Regione Calabria, www.turiscalabria.it.

All'incontro erano presenti il presidente della Regione Mario Oliverio, il dirigente generale al Turismo Sonia Tallarico e numerosi amministratori e operatori turistici calabresi.

"Questo sito - dichiara il presidente Oliverio in una nota - è un nuovo e importante strumento di comunicazione e promozione della nostra regione. Da mesi stiamo lavorando a una nuova strategia mediatica che metta in campo mezzi più semplificati e accessibili. Dopo il nuovo portale della Regione, realizzato solo pochi mesi fa, ora è il turno ora del nuovo portale del turismo che saprà essere uno straordinario canale di proiezione dei nostri tesori e delle principali offerte in campo turistico.

"Abbiamo scelto uno strumento semplice, di impatto immediato e soprattutto partecipato - continua Oliverio - aperto ai contributi di chiunque voglia arricchirlo: operatori, Comuni, enti, tour operator e artisti. Si tratta di un investimento economico minimo, non milionario come avveniva in passato, con un rapporto costi benefici molto positivo".

Non sono tecnologia ma anche risorse economiche per sostenere le aziende. Oliverio, infatti, ha reso noto che la Regione pubblicherà a breve un bando da 20 milioni di euro dedicato alla riqualificazione dei servizi per strutture già esistenti pari a 20 milioni di euro. Un altro bando, invece, supporterà i nuovi investimenti nel settore, mentre è in fase di definizione un progetto per l'alta formazione nel campo della ristorazione calabrese.

"C'è un trend molto positivo per la nostra regione; è del tutto evidente - aggiunge Oliverio - Non è un caso che nelle recenti manifestazioni di Trieste "Olio Capitale", Milano "Identità golose" e "Itb" di Berlino, dove sono stato la scorsa settimana, i nostri prodotti e le nostre aziende abbiano fatto il pieno di consensi, risvegliando un interesse sorprendente da parte dei principali Tour operator internazionali".

"Dopo 10 anni di flessione in termini di visitatori - ha sottolineato Oliverio - l'anno scorso abbiamo segnato un + 10,5 % di presenze, di cui + 17,5 % di turisti internazionali e + 7% nazionali". Domanda in aumento, però, che rischia di essere penalizzata dagli evidenti limiti della Regione nell'ambito dei trasporti, anche alla luce dell'incontro di ieri con il Governo sulla vicenda Alitalia a Reggio.

"E' impensabile tagliar fuori dai collegamenti col Paese la più grande città della Calabria e l'area metropolitana dello Stretto - dichiara Oliverio - Ma soprattutto siamo vicini alla costruzione di una gestione unica dei tre aeroporti calabresi. Rilanceremo e potenzieremo il nostro trasporto aereo dopo le macerie ereditate dalle gestioni fallimentari degli aeroporti S.Anna di Crotone e Tito Minniti di Reggio. Così come stiamo lavorando per rafforzare il sistema della mobilità ferroviaria e la rete dei collegamenti dalle principali stazioni. Anche se non sarà facile - ha concluso Mario Oliverio - dobbiamo liberarci via via da una visione pessimistica. Molto dipende da noi, basta crederci".

Daniele Basili

immagine da strettoweb.com