Turista canadese stuprata a Milano lo scorso settembre: arrestato salvadoregno di 28 anni

MILANO, 15 NOVEMBRE - Un salvadoregno di 28 anni è stato fermato dai Carabinieri con l’accusa di aver violentato una donna canadese. La violenza sarebbe avvenuta lo scorso 17 settembre a Milano.

L’uomo, con precedenti penali per tentato omicidio, si era offerto di accompagnare la turista alla fermata degli autobus di Lampugnano, da dove poi la donna avrebbe dovuto prenderne uno diretto a Venezia. In quella circostanza, secondo quanto ricostruito, la vittima è stata condotta in un luogo appartato in zona parco Lambro, teatro poi dell’abuso. La violenza è stata accertata dal personale medico della clinica Mangiagalli.

Grazie alla minuziosa descrizione che la vittima ha fornito agli investigatori, lo stupratore è stato individuato e fermato ad Alessandria. Le indagini sono state condotte dalla compagnia Milano-Porta Monforte, in sinergia con gli uomini del Ris di Parma.

Luigi Cacciatori

Immagine da autoblog.it