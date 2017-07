Turkish Stream, accordo tra Turchia e Gazprom per il tratto turco

CROTONE, 11 LUGLIO 2017 - Accordo trovato tra Turchia e la russa Gazprom per il finanziamento della seconda tratta del Turkish Stream, il ramo sul territorio turco. A dare la notizia all'agenzia Ria Novosti è Burhan Ozcan, Ceo della società di Stato turca del gas.

La realizzazione del gasdotto che nasce dalle ceneri del progetto South Stream, opera famosa perchè doveva portare gas russo in Europa non passando per l'Ucraina, è stata prevista dall'accordo intergovernativo firmato il 10 ottobre 2016.

"Ci siamo accordati su questo argomento - ha dichiarato Ozcan - ma non posso rivelare le cifre, in quale percentuale contribuiremo". A suo dire, "il processo per ottenere l'autorizzazione al secondo ramo del Turkish Stream sta proseguendo in modo positivo".

L'attuale accordo tra Mosca e Ankara prevede la costruzione di due rami di gasdotto lungo i fondali del Mar Nero con una capacità di 15,75 miliardi di metri cubi ciascuno. Una linea serve per consegnare il gas russo ai clienti turchi, mentre l'altra è un gasdotto di transito del gas verso l'Europa.

Daniele Basili

immagine da officerofthewatch.com