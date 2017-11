Tutti allo stadio a tifare giallorosso grazie al Comune di Amato

AMATO (CZ), 22 NOVEMBRE - Questa volta si va allo stadio. L’emozione di venti giovanissimi tifosi del Comune di Amato si è colorata di giallorosso in occasione del derby Catanzaro-Cosenza di domenica scorsa al “Ceravolo”.

Accompagnati dal sindaco Saverio Ruga e dal consigliere comunale Angelo Mascaro, scortati da vigile e autista, gli studenti della scuola media di Amato hanno potuto trascorrere una domenica diversa all’insegna dei valori dello sport. “Collaborazione, sano agonismo, il calcio come momento di confronto e non di scontro: tutti principi che i più giovani devono apprendere per crescere quali buoni cittadini – ha affermato il sindaco Ruga.La nostra amministrazione punta su iniziative alternative per coinvolgere gli studenti e farli crescere anche attraverso momenti di svago, come questi. Continueremo a concentrare i nostri sforzi anche economici per regalare un sorriso e una opportunità alla nostra comunità”.