Tutto pronto a Catanzaro per Alessandro Mannarino - Il concerto il 19 aprile al Teatro Politeama

CATANZARO, 17 APRILE - E’ tutto pronto al Teatro Politeama per il concerto che Alessandro Mannarino terrà giovedì 19 aprile. Unica data calabrese di questa tranche del tour, il concerto di Mannarino è organizzato dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese, e sarà una versione più “concept” degli ultimi lavori del cantautore romano. Il titolo del tour è “L’impero crollerà”.

«Qualunque sia il tuo Impero, ovunque si trovi, qualsiasi nome abbia, ci deve essere da qualche parte un suono che lo farà crollare». Ancora una volta, dopo un tour legato all’uscita di un album, Mannarino si ritaglia uno spazio live di sperimentazione. “L’Impero crollerà” nasce proprio da questa esigenza. Mannarino, artista eclettico e coraggioso, torna con un nuovo concept pensato per una dimensione “più intima” e per offrire uno spettacolo inedito al pubblico che continua a seguire la sua evoluzione.La parola impero è presente in varie canzoni. È un simbolo ed una metafora; ed è quel luogo immaginario e distopico che fa da sfondo a molte delle sue storie. Con questo tour sarà come entrarci dentro, sentirne i suoni e le voci.Tra in brani che saranno presentati anche a Catanzaro, non mancheranno “Apriti cielo”, “L’arca di Noè” e “L’impero crollerà”: le 16 canzoni della scaletta più le 3 del bis di questo tour sono scelte dagli album dell'artista romano e raccontano le ingiustizie, le disuguaglianze e la voglia di riscatto.

