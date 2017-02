Twitter: nuove misure di sicurezza contro account falsi e incitazioni all\'odio

ROMA, 07 FEBBRAIO – Incitazione all’odio e alla violenza, bufale e account fasulli: sono queste le principali “vittime” del nuovo pacchetto di strumenti previsti da Twitter per rendere più rigide le norme di sicurezza e migliore il servizio per i propri utenti.



Sono soprattutto gli account abusivi al centro delle future azioni di controllo del colosso dei social network, che cercherà di migliorare il motore di ricerca interno eliminando i tweet e i risultati di ricerca considerati di “qualità scadente”, se non del tutto falsi. Tra le tecniche che verranno utilizzate vi saranno senza dubbio quella di nascondere i contenuti e quella di vietare agli utenti identificati per il loro atteggiamento aggressivo di creare nuovi account.



Queste misure intervengono dopo mesi caratterizzati da molte polemiche, all'interno dell'opinione pubblica, nei confronti delle fake news, polemiche che erano emerse con più veemenza soprattutto nel corso della campagna per le presidenziali Usa, durante le quali vi era stato un boom di fake news a supporto di entrambi i candidati.

Carlo Giontella



Immagine da d8news.com