Uber, stavolta è vittoria: sospesa l\'ordinanza che ne impediva il servizio

ROMA, 14 APRILE - Nell’infinita diatriba tra Taxi e Uber stavolta è la seconda ad avere la meglio. E’ la stessa app ad annunciarlo all’interno di una nota: «Il Tribunale di Roma ha accolto la nostra richiesta di sospensiva dell’ordinanza che richiedeva l’interruzione dei servizi di mobilità Uber a partire dal 17 aprile». Nessuno stop dunque, nonostante l’iniziale ordinanza che imponeva lo stop ai servizi per presunta concorrenza sleale.

Nella nota, Uber prosegue così: «Siamo molto felici di poter comunicare a tutti i driver e agli utenti di Uber in Italia che potranno continuare ad utilizzare l’applicazione fino alla pronuncia del Tribunale sul nostro reclamo». La soddisfazione di Uber è del resto particolarmente evidente: «Restiamo ottimisti, vogliamo andare avanti per queste persone e per tutti i consumatori che chiedono solo di avere più scelta».

«Abbiamo presentato appello – prosegue la nota – poiché crediamo che questa ordinanza vada in direzione opposta rispetto alle linee guide europee in materia di apertura al mercato dei trasporti e al più recente Milleproroghe, che ha ribadito la non vigenza del rientro in rimessa per gli NCC».

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente dell’Unione nazionale consumatori, Massimo Dona: «Ottima notizia, considerato che era inaccettabile interrompere un servizio sulla base di cavilli giuridici, per di più sulla base di inconcepibili presupposti di urgenza». Dona ha inoltre rincarato la dose, rivolgendo un appello in particolar modo alle istituzioni nazionali: «Ora il Governo e il Parlamento devono far la loro parte. La soluzione del problema non può avvenire nelle aule giudiziarie, a colpi di sentenze».

Il problema posto da Dona è noto e risulta particolarmente evidente a causa di un vuoto normativo che pone in difficoltà il potere giudiziario. Ma in attesa di novità legislative, una cosa è “certa”: il contrordine di oggi e la vittoria di Uber. Che continuerà dunque ad operare sul territorio nazionale.

foto da: oklahomalegaldefense.com

Cosimo Cataleta