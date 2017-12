Uber: Uritaxi, viola normative su trasporto, bene sentenza Ue

ROMA, 20 DICEMBRE - "Accogliamo con grande soddisfazione questa pronuncia, perchè conferma le tesi che sosteniamo ormai da tempo". Lo ha dichiarato Loreno Bittarelli, presidente di Uri, l'Unione dei radiotaxi italiani, commentando la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea che ha stabilito questa mattina che Uber sia una società di trasporti e che quindi spetti agli Stati membri regolamentarla come tale.

"Uber dice di essere una piattaforma di intermediazione tra gli autisti e i passeggeri - sottolinea - ma in realtà il suo vero business è appunto quello del trasporto, violando dunque le normative vigenti in materia. E' ora che Uber si adegui alle norme sulla sicurezza e alle regole sindacali già previste per i tassisti, in tutti e 21 i paesi dell'Unione in cui opera".

Per Miguel Angel Leal, presidente di Tea, la Taxi Europe Alliance: "Si tratta di una grande notizia, che rappresenta un enorme passo in avanti nel nostro impegno verso una piu' equa concorrenza, all'interno del campo nel quale operiamo. La decisione della Corte dovrebbe dunque essere sufficiente, per richiedere che questa piattaforma si conformi finalmente alle norme nel settore trasporti".

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.okhlaomalegaldefense.com